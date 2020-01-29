«شنط السفر» وسيلة زوار معرض الكتاب للهروب من الحمل الثقيل

شنط سفر بأحجام كبيرة يحملها الزوار، داخل معرض الكتاب أثناء تجولهم في قاعات المعرض، لتخفيف عبء ثقل الكتب بها، ولحمل أكبر عدد من الكتب الثقيلة.قال عمر أحمد، أحد حاملي "شنط السفر"، إنه جاء من الجيزة حاملا شنطة سفر فارغة هو وزوجته، ليقوم بشراء الكتب التي يحتاجونها، قائلا: "شنطة السفر بتخفف علينا حمل كبير".بينما أكدت ندى سالم، أحد حاملي شنط السفر، أن الشنط أسهل وأكثر تحملا لثقل الكتب، وأسهل وسيلة من استخدام الأكياس البلاستيكية، وأنها تنتظر معرض الكتاب كل عام هي وأصدقائها.