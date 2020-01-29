آخرها الإمارات.. خريطة انتشار «كورونا» فى دول العالم

انتشر فيروس كورونا القاتل في جميع أنحاء الصين، وانتقل لأكثر 15 دولة على مستوى العالم، مع ارتفاع عدد ضحايا الفيروس يوما تلو الآخر، وازدياد حالات الرعب عقب انتشاره، رفعت الصين حالة الطوارئ لمواجهته خاصة أنه لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.ارتفع عدد الضحايا في الصين إلى ١٣٢ حالة وفاة، و٦٠٢٤ إصابة مؤكدة، و٩٢٣٩مشتبه بإصابتها، وكانت معظم الوفيات من مدينة ووهان، ومعظم الضحايا من كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.وتخضع مدينة ووهان، المركز الرئيسي لانتشار الفيروس بحالة من الإقفال التام، كما حذرت دول من السفر إلي الصين، وتساعد أخرى مواطنيها علي مغادرة الصين.وانتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوي العالم، فتم رصد ١٤حالة بتايلاند، و٦حالات في اليابان، ٥ حالات بالولايات المتحدة الأمريكية، 4 حالات في كل من ماليزيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، وألمانيا.وظهرت حالتان في فيتنام، واقتصرت أيضا البيانات على حالة واحدة فقط في كل من نيبال، كندا، كمبوديا، وسريلانكا.وفي الإمارات، أعلنت الحكومة عن تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من ووهان.