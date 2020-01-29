الغربية: التحول الرقمي نقلة نوعية لتوفير الخدمات للمواطنين

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن منظومة التحول الرقمي ستحدث نقله نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء في الوحدات المحلية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة في ميكنة كافة القطاعات الحكومية.جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتطوير وتحديث المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة مع فريق عمل من وزارة التخطيط والمتابعة خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد عزى سعيد المشرف العام على مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط على مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية.وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية وأن منظومة التحول الرقمي هو أحد توجهات الدولة للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وقت قياسي، والقضاء على الروتين والفساد الإداري من خلال ميكنة الخدمات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها.كلف محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بسرعة إستكمال تجهيزات المراكز التكنولوجية للبدء في العمل ومنع إصدار أي خدمات للمواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية.