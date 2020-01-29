بري: لبنان لا يمكنه التقدم بالممارسة الطائفية
الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:27 م
مروة عنبرطباعة
أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، أكد خلال اللقاء النيابي اليوم الأربعاء، أن دور المجلس النيابي لحسن سير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأن عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست بمنتهى الصعوبة.
وأوضح بري أنه بعد إقرار الموازنة سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، لافتا إلى أن الحكومة أمامها ما يقارب الـ 4 أشهر عقب إعطائها الثقة شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.
وشدد بري على أن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات، معتبرا أن جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه.
وأوضح بري أنه بعد إقرار الموازنة سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، لافتا إلى أن الحكومة أمامها ما يقارب الـ 4 أشهر عقب إعطائها الثقة شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.
وشدد بري على أن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات، معتبرا أن جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه.