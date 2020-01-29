بري: ​لبنان​ لا يمكنه التقدم بالممارسة الطائفية

أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي بزي​، أن رئيس ​مجلس النواب اللبنانى​ ​نبيه بري​، أكد خلال اللقاء النيابي اليوم الأربعاء، أن دور ​المجلس النيابي​ لحسن سير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأن عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست بمنتهى الصعوبة.وأوضح بري أنه بعد إقرار ​الموازنة​ سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول ​الحكومة​ أمام مجلس النواب لنيل الثقة، لافتا إلى أن الحكومة أمامها ما يقارب الـ 4 أشهر عقب إعطائها الثقة شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.وشدد بري على أن ​لبنان​ لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية بل من خلال الحفاظ على المؤسسات، معتبرا أن جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ بما تمثل من بعد سياسي وطني هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه.