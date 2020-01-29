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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاشتباه في سودانيين قدما من الصين مصابان بـ «كورونا»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:27 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في أن سودانيين قدما من الصين مصابان بفيروس كورونا الجديد.

ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، إن عملية احتواء ومنع انتشار فيروس" كورونا" لا تزال مهمة معقدة.

وكان بينج، أوعز لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا".

وحث شي جين بينج السلطات الصينية مؤخرا، "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

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