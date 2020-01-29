الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم فتى جريح من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل.وقال "نادي الأسير الفلسطيني"- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم- إن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي: "بيت أمر" و"دورا" في الخليل، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس، بينهم فتى مصاب بجراح، بالإضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب ودهم وتفتيش منازلهم.كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومصور تليفزيوني آخر لأكثر من ساعتين في "الأغوار"، وقامت بالاعتداء عليهما، خلال تغطيتها لـ فعالية "حماية الأغوار"، والفعاليات المنددة بضم "الأغوار" و"صفقة القرن".