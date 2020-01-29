رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد نوفل: مصر استعادت دورها الريادي في القارة الأفريقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:24 م
الدكتور محمد نوفل
الدكتور محمد نوفل
جمال عاشور
طباعة
رحب الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، رئيس جلسة "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" تحت عنوان "الأدب الأفريقي.. التعدد اللغوي وثوابت الهوية"، بالقاعة الرئيسية "جمال حمدان" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالحضور من الجاليات الأفريقية بمصر، والمنصة.

وقال في اللقاء الذي شارك فيه الدكتور صبري حسن، أستاذ الأدب الأفريقي بجامعة القاهرة، والدكتور عمر السيد عبدالفتاح، والدكتور على أمين، والدكتور سيد رشاد، وتترجم الندوة بلغة الإشارة بالتعاون مع مجلس شئون الإعاقة وتقدمها آلاء يونس: "نحن نتناول الآن الحديث عن محور مهم وهو الأدب الأفريقي والتعدد اللغوي وثوابت الهوية".

وأضاف نوفل، أن مصر استطاعت استعادة دورها الريادي في القارة الأفريقية، ويشغل هذه القارة نسبة 40% من الشباب الذين يحملون الراية الأفريقية مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصرى بـ«كورونا» فى الصين

منذ يوم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ يوم

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ يومين

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

كوريا الجنوبية تتكفل بعلاج مواطنيها من «كورونا» مجانا

أستراليون ينجحون في تخليق نسخة من «كورونا»

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة