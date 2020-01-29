«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة كتاب، "كن من الفائزين" للكاتب الصحفي عادل الحلبي، تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الحادية والخمسين.يتضمن الكتاب مجموعة من وصايا مهمة يوجهها الكاتب للشباب، بعد أن أثرت أفلام "الأكشن" بالسلب على المجتمع، وما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم، مع ظهور حالات الانتحار، فاستطاع وضع لبنة ضمن بنيان تحتاجه المجتمعات العربية لجيل الشباب.يقول المؤلف على ظهر الكتاب: يمر مجتمعنا الآن بأخطر القضايا المصيرية، بعد أن تغيرت العادات والتقاليد، في ظل غزو القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي للعالم بأسره، ووجهت هذه الوسائل سهامها المحمومة، صوب صدور الشباب باعتبارهم عماد الأمة.