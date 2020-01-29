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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة اللبنانية: لا إصابة بكورونا لأي مواطن في الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:22 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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عرض وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن مع السفير الصيني في لبنان وانج كيجيان، الإجراءات المتبعة لمنع انتقال انتشار فيروس كورونا في لبنان، خلال اجتماع حضره مدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار.

ونوه الوزير حسن عقب الاجتماع بأن الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات الصينية داخل منطقة ووهان التي ينتشر فيها الوباء وفي المناطق الحدودية البرية والجوية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس مستوى عاليا من المسؤولية.

وتابع الوزير حسن فى تصريحات صحفية "إن الخطوات التي يتم تنفيذها في مختلف المطارات العربية والدولية هي أكثر من جيدة، ولا سيما لجهة إلزامية المرور عبر الكاميرات الحرارية، وكذلك بالنسبة إلى ما تقوم به منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة، متمنيا الوصول بالتعاون المشترك إلى الحد من انتشار الوباء في أقرب وقت".

وأكد وزير الصحة اللبنانى أن ليس هناك حتى الان أي إصابة بفيروس كورونا لأي مواطن لبناني موجود في الصين، لافتا إلى أن الوافدين من الصين ملزمون بالعبور عبر دولة ثالثة، مما يزيد من إجراءات الحماية لمواجهة انتقال فيروس كورونا.

وحول إجراءات الوقاية في لبنان لعلاج المصابين بالفيروس إذا وجدوا، أشار الوزير إلى أن هناك وحدة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتتضمن أربع غرف يتم فيها عزل الحالة المصابة والإهتمام بها من ناحية الوقاية، لأن العلاج من الكورونا يرتكز على الوقاية، وهو الناجع لحماية المريض في انتظار الدراسات التي يتم إجراؤها على مستوى اكتشاف الأدوية، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.

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