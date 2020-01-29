بدء فعاليات معرض المصري لطب الأسنان (صور)

بدأت أولى أيام فعاليات المعرض المصري لطب الأسنان EDS2020، اليوم الأربعاء، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر صالة رقم 4.ويعتبر أكبر معرض لتجهيز عيادات ومراكز طب الأسنان برعاية جمعية مستوردي مستلزمات طب الأسنان، ويشارك فيه 115 شركة من كبرى شركات مستلزمات طب الأسنان، وأكثر من 300 مساحة عرض، ويقدم المعرض رحلات مجانية من المحافظات.ويشارك في المعرض لأول مرة برنامج علمي مجاني، 12 عرض حي طوال أيام المعرض في جميع فروع طب الأسنان، كتيب كامل للعروض والتخفيضات مجانا على مختلف الأدوات والأجهزة.