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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء بلا حدود تطالب بالمساعدة في تقديم لقاح جديد لعلاج الالتهاب الرئوي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:17 م
جريدة الدستور
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طالبت منظمة "أطباء بلا حدود " مجتمع "اللقاحات العالمي " ببذل قصارى جهده للمساعدة في تقديم لقاح جديد لعلاج الالتهاب الرئوى وبأسعار مناسبة لجميع الدول، وخاصة متوسطة الدخل.

وحثت المنظمة الدولية "غير الحكومية " - العاملة فى المجال الانسانى والطبي - في سياق تقرير لها اليوم الأربعاء من (جنيف ) "تحالف اللقاحات العالمي " ومنظمة الصحة، و"يونيسيف " بدعم نسخة جديدة من اللقاح بأسعر معقولة، في ظل وجود ما يصل إلى 55 مليون طفل بدون حماية من الالتهاب الرئوي - الذي يعد "القاتل رقم واحد " في مرحلة الطفولة.

وأشارت إلى أن البلدان متوسطة الدخل تشكل الغالبية العظمى من البلدان الخمسين التي لم يتم توفير اللقاح فيها بعد، لافتة إلى أنه في الوقت الذي لم تتمكن خلاله الكثير من الدول من شرائها لارتفاع سعره، فإن الشركات المنتجة ومن بينها: "فايزر"، و" جى إس كي " حققت أرباحا جمة من مبيعات اللقاح حتى الآن.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ضمنت لقاحا ثالثا للالتهاب الرئوى تم تصنيعه من قبل معهد المصل الهندي، حيث من المتوقع أن يكون إنتاجه أقل تكلفة، ويساعد في إنقاذ العديد من الأرواح، ويمكن أن يباع بستة دولارات للطفل للبلدان المدعومة من "التحالف العالمي للقاحات " جافي " ولايزيد عن 11 دولارا للطفل فى البلدان متوسطة الدخل، ما يعد انخفاضا كبيرا عما تتقاضاه الشركات في تلك البلدان كمقابل.

وفي سياق متصل، قالت كيت الدر، كبيرة مستشاري "سياسة اللقاحات " في منظمة "أطباء بلا حدود " إن ارتفاع الأسعار يعني أن العديد من البلدان متوسطة الدخل لا تستطيع تحمل تكاليف لقاح الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون وصول لقاح جديد وبأسعار معقولة لحظة محورية لجميع الحكومات لحماية أطفالها،وخاصة بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل.

وأكدت "أطباء بلا حدود " في ختام تقريرها أن نسبة 40 % من أطفال العالم يعولون على حل.

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