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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف تفاصيل ميكنة الجهات الإدارية والمحافظات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:15 م
إبراهيم
إبراهيم
راندا التوني
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قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة، إن وزارة المالية تسعى بخطى متلاحقة للتحول الرقمي، وأنها قامت بجهود كبيرة في تطبيق البرامج المالية والمحاسبية الإلكترونية.

وأشار "إبراهيم" لـ"الدستور" أن هذا يتم بالإضافة إلى أنها تساعد وتدعم كافة الجهات الإدارية الحكومية في تنظيم العمل وتحوله إلى أنظمة مرقمنة، ومن هذا المنطق قد صنفنا الأمر إلى شقين على النحو التالي:

الشق الأول:
يتعلق بتطبيق وتفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS" على الجهات الإدارية للدولة، ونظام الخزانة الموحد "TSA"، وقد قامت وزارة المالية بتطبيق، وتفعيل تلك النظم على 3180 جهة إدارية، مشيرا إلى أن وزارة المالية أصبح لديها نظام عالمي يشبه برنامج "ERP"، والذي يتيح الصرف الإلكتروني، وإصدار أوامر دفع إلكترونية بدلًا من الشيكات الحكومية.

ويمثل تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" في مصر تحولًا جوهريا في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوحدات الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلومات المالية غير المترابطة، واستبدالها بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بشكل موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبية الدولية.

ويسهم في توفير بيئة معلوماتية أمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية فيما بين الوزارات والدوائر الحكومية، وتأمين بيئة متكاملة تتوفر فيها المعلومات بشكل لحظى ودقيق لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية والوظائف التي يشغلونها، مما يوفر الأثر المباشر في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات المالية التي تنفذ خلال المراحل المختلفة لإعداد وتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة.

وتتابع وزارة المالية جميع التحركات المالية على مستوى الدولة لحظيا مما ساهم في إيجاد أدوات للتحكم والإدارة وتطبيق السياسات، لافتًا إلى أن النظم الإلكترونية الجديدة تعمل على تحسين عملية التخطيط والمراقبة خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والذي ينعكس إيجابيا على مخرجات الجهات الحكومية.

الشق الثاني:
تطبيق حزمة من البرامج الإلكترونية تساعد الجهات الإدارية الحكومية في التحول الرقمي، وكانت فكرة عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بتجربة تطبيق حزمة من برامج ميكنة شئون العاملين، والرواتب، والمشتريات، والمخازن، والحسابات المالية، ونظام الأرشفة على محافظة بورسعيد وقد رحب السيد المحافظ بتطبيق تلك البرامج وقد لاقت نجاح كبير، وقد تم ميكنة العمل داخل ديوان عام محافظة بورسعيد.

وجارٍ التطبيق في محافظات جنوب سيناء، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ بعد نجاحها في محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن هناك طلبات من سوهاج والإسماعيلية ودمياط، ويتوقف تطبيق هذه الحزمة من الرقمنة على مدى إستعداد المحافظة، وتوافر البنية التحتية بها.

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