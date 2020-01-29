صحفي تركي: أردوغان لا يلتزم بتعهداته ويدعم الإرهاب

صرح الصحفي التركي جاغلار تكين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يلتزم بأي من تعهداته التي قطعها بخصوص التخلص من الإرهابيين في إدلب السورية، بل يواصل دعمه للمجموعات الإرهابية في سوريا والتدخل السافر والمباشر في شؤونها.وقال تكين خلال لقاء مع قناة "أي ار تي ال 1" التركية، إن الإعلام الموالي لأردوغان يكذب دائما بشأن سوريا ونهج أردوغان الإخواني في المنطقة، مضيفًا أن على هذا الإعلام ومن قبله مسؤولو النظام أن يقولوا لنا ماذا يفعل الجيش التركي في الشمال السوري ولماذا تقوم تركيا بتمويل وتدريب وتسليح عشرات الآلاف من الإرهابيين قبل إلقاء الاتهامات بخصوص الوضع في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.يذكر أن نظام أردوغان دعم على مدار السنوات الماضية التنظيمات الإرهابية في سوريا بالمال والسلاح وأقام للإرهابيين مراكز إيواء على الحدود وقام بشراء النفط السوري من تنظيم داعش الإرهابي.