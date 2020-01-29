شعبة الاتصالات: بيع «فودافون» لـ STC سينعش السوق المصري

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شعبة الاتصالات، إن سوق الاتصالات في مصر جاذب، ودخول شركة الاتصالات السعودية "STC" سيؤثر إيجابيا السوق المصري، مشيرا إلى أن "STC" من كبرى الشركات الاتصالات العاملة بالسوق الإقليمي.وأكد "الليثي" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه الصفقة من أكبر الصفقات التي شهدها سوق الاتصالات في المنطقة، وتبلغ قيمة شركة "فودافون" مصر نحو 4.3 مليار دولار منها 2.3 مليار دولار قيمة حصة فودافون العالمية ونحو٢ مليار دولار قيمة حصة المصرية للاتصالات.وتوقع "الليثي" أن تدرس المصرية للاتصالات كافة الخيارات، والبدائل في هذه الصفقة بما يحقق للشركة أعلى عائد من هذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي للاتصالات سيدرس جميع بنود الاستحواذ للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة في سوق الاتصالات المصري.كانت شركة "فودافون" العالمية أعلنت عن تفاصيل صفقة بيع حصتها في شركة "فودافون" مصر، لمجموعة الاتصالات السعودية "STC" والبالغة نحو 55%، وتم توقيع مذكرة تفاهم لبدء إجراءات عملية البيع والتخارج في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.392 مليار دولار.وتنوي "فودافون" العالمية والاتصالات السعودية إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات، والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة "فودافون" مصر خلال نهاية يونيو 2020.وفي السياق ذاته، ارتفعت أسهم شركتي المصرية للاتصالات الاتصالات السعودية "STC"، خلال جلسة تداول أمس ببورصتي المصرية والسعودية، حيث ارتفع سهم المصرية للاتصالات نحو 10%، واصل السهم الصعود لـ 11.22 جنيهًا، مرتفعا بقيمة 1.02 جنيه، في حين ارتفع سهم "STC" بنسبة 0.88% رابحا 0.8 ريال سعودي، ليصل إلى مستوى 91.7 ريال سعودي، وبلغ حجم التداول 571 ألف سهم بقيمة 52.6 مليون ريال سعودي.وقالت شركة "STC" السعودية، إن إجمالي تقييم شركة "فودافون" مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودي، مضيفة أنها اتفقت مع شركة "فودافون" العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة "فودافون" مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودي، على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.وتعتزم "فودافون" العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة "فودافون" التجارية.هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة "فودافون" العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لـ"فودافون" مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاع الشركات والأفراد.