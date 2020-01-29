رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة الاتصالات: بيع «فودافون» لـ STC سينعش السوق المصري

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شعبة الاتصالات، إن سوق الاتصالات في مصر جاذب، ودخول شركة الاتصالات السعودية "STC" سيؤثر إيجابيا السوق المصري، مشيرا إلى أن "STC" من كبرى الشركات الاتصالات العاملة بالسوق الإقليمي.

وأكد "الليثي" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه الصفقة من أكبر الصفقات التي شهدها سوق الاتصالات في المنطقة، وتبلغ قيمة شركة "فودافون" مصر نحو 4.3 مليار دولار منها 2.3 مليار دولار قيمة حصة فودافون العالمية ونحو٢ مليار دولار قيمة حصة المصرية للاتصالات.

وتوقع "الليثي" أن تدرس المصرية للاتصالات كافة الخيارات، والبدائل في هذه الصفقة بما يحقق للشركة أعلى عائد من هذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي للاتصالات سيدرس جميع بنود الاستحواذ للتأكد من توافقها مع قواعد المنافسة في سوق الاتصالات المصري.

كانت شركة "فودافون" العالمية أعلنت عن تفاصيل صفقة بيع حصتها في شركة "فودافون" مصر، لمجموعة الاتصالات السعودية "STC" والبالغة نحو 55%، وتم توقيع مذكرة تفاهم لبدء إجراءات عملية البيع والتخارج في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.392 مليار دولار.

وتنوي "فودافون" العالمية والاتصالات السعودية إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات، والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة "فودافون" مصر خلال نهاية يونيو 2020.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسهم شركتي المصرية للاتصالات الاتصالات السعودية "STC"، خلال جلسة تداول أمس ببورصتي المصرية والسعودية، حيث ارتفع سهم المصرية للاتصالات نحو 10%، واصل السهم الصعود لـ 11.22 جنيهًا، مرتفعا بقيمة 1.02 جنيه، في حين ارتفع سهم "STC" بنسبة 0.88% رابحا 0.8 ريال سعودي، ليصل إلى مستوى 91.7 ريال سعودي، وبلغ حجم التداول 571 ألف سهم بقيمة 52.6 مليون ريال سعودي.

وقالت شركة "STC" السعودية، إن إجمالي تقييم شركة "فودافون" مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودي، مضيفة أنها اتفقت مع شركة "فودافون" العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة "فودافون" مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودي، على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

وتعتزم "فودافون" العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة "فودافون" التجارية.

هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة "فودافون" العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لـ"فودافون" مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاع الشركات والأفراد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«خلية المعصرة» و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

منذ يومين

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

منذ حوالي 17 ساعة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

كوريا الجنوبية تتكفل بعلاج مواطنيها من «كورونا» مجانا

أستراليون ينجحون في تخليق نسخة من «كورونا»

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة

الأوبرا تحيي الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق.. الجمعة

تكريم شخصيات عربية فى مؤتمر الثقافة والإبداع الخامس

120 فنانا يواصلون الإبداع فى صالون مصر الدولى للفنون بالغردقة