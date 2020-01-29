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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد فايق يستقبل وفدًا من هيئة حقوق الإنسان بالسعودية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:11 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
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استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، وفدًا من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمقر المجلس.

جاءت الزيارة بهدف التعرف على تجربة المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس من خلال تلقي الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة، والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ورحب فايق بالوفد السعودي مؤكدا على العلاقات التاريخية بين التي تربط البلدين، وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

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