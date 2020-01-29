اتحاد الصناعات: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي لمدة عامين

توقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، خفض أسعار الأرز بداية شهر مارس المقبل، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عوامل تساعد على ارتفاع سعره، وإنما كل العوامل المتاحة الآن تدل على انخفاض سعره خلال الفترة القادمة.وأكد "شحاتة" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن محصول الأرز كثير واستهلاكنا منه بسيط، بالإضافة إلى تغيير النمط الاستهلاكي لدينا، لافتًا إلى أن الأرز سينخفض نحو 25 قرشًا للكيلو الواحد.وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي لمدة عامين قادمين، لافتًا إلى أن لدينا مخزون بلغ 500 ألف طن أرز، مؤكدًا أن مصر لا تستورد الأرز من الخارج.