خبير اقتصادى: فيروس كورونا وراء انخفاض سعر الذهب فى مصر

تراجع ملحوظ شهده سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، انخفض الجرام 4 جنيهات، نتيجة تراجع الأسعار عالميا لتسجل 1569 دولار، جاء ذلك عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي.وقال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إن هناك تقلبات في أسعار الذهب والنفط وسوق العملة فى الفترة الحالية، ما يخلق جوا من المخاوف لدى المواطنين بسبب وجود ترددات فى بعض الاستثمارات.وأكد لـ "الدستور" أن فيروس "الكورونا" يعتبر من المؤثرات فى تراجع أسعار الذهب بسبب حالات الوفيات، ولكن هناك سبب أهم وهو تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والصين منذ بداية 2020 وبعد عقد جلسة المفاوضات الشروط المصاحبة لها.وأضاف أن هناك احتمالية لارتفاع أسعار الذهب فى الفترة المقبلة، بسبب عدم وجود استقرار فى الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فى حالة حدوث تراجع فى معدلات النمو وحجم الاستثمارات العالمية سيظل الذهب هو المخزن الأساسى للقيمة.