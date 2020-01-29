التفاصيل الكاملة لصفقة بيع فودافون مصر لـ اتصالات السعودية

◄2.392 مليار دولار قيمة حصة فودافون وإتمام البيع يونيو المقبل

◄المصرية للاتصالات: نتابع عن كثب عملية الاستحواذ STC على حصة فودافون وكل الخيارات مطروحة أمامنا

◄ارتفاع سهم المصرية للاتصالات وSTC تداولات البورصة بعد الصفقة

◄خبراء: 4.3 مليار دولار قيمة صفقة أسهم فودافون مصر بالكامل



كشفت شركة فودافون العالمية عن تفاصيل صفقة بيع حصتها في شركة فودافون مصر، لمجموعة الاتصالات السعودية STC والبالغة نحو 55% حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء إجراءات عملية البيع والتخارج في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.392 مليار دولار.وتنوي فودافون العالمية والاتصالات السعودية إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام الفحص المالي النافى للجهالة على شركة فودافون مصر خلال نهاية يونيو 2020.وأخطرت فودافون العالمية رسميًا الحكومة المصرية والشركة المصرية للاتصالات المساهمين لهم بحصة تصل 45% من أسهم فودافون مصر، بقرار بيعها الحصة الحاكمة في شركة فودافون مصر إلى STC المحتمل خلال الأيام المقبلة، خلال لقاء جمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.وكانت مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.وأوضح "نيكولاس ريد "أن قرار فودافون العالمية بالبيع والتخارج من فودافون مصر يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرًا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر في تقديم الخدمات الأخرى في مصر، وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التي تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها في الفترة القادمة؛ فضلًا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.في نفس السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن السوق المصرية سوق واعدة، وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم STC للاستثمار فيه؛ موضحًا أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.وأكد الوزير على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستستمر في التعاون مع فودافون العالمية في باقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاع الشركات والأفراد.وتستمر شركة فودافون العالمية في وجودها فى السوق المصري عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 20202021.في نفس السياق، ارتفع سهم شركتي المصرية للاتصالات والاتصالات السعودية STC، خلال جلسة تداول أمس ببورصتي المصرية والسعودية، حيث ارتفع سهم المصرية للاتصالات نحو 10% حيث واصل السهم الصعود ليصل الى 11.22 جنيه مرتفعا بقيمة 1.02جنيه، في حين ارتفع سهم STC بنسبة 0.88% رابحا 0.8 ريال سعودى، ليصل إلى مستوى 91.7 ريال سعودى، وبلغ حجم التداول 571 ألف سهم بقيمة 52.6 مليون ريال سعودي.وقالت شركة STC السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.