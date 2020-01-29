بدء ندوة الأمين العام لجامعة الدول العربية بمعرض الكتاب

بدأت ندوة "تحديات السياسية الدولية في المنطقة العربية" بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتدير الندوة نشوى الحوفي.وتحدثت الحوفي عن كتابين الأمين العام في الفترة من ١٩٦٧ لـ٢٠١١، الكتاب الأول صدر في يناير ٢٠١٣ كان يحمل اسمه "شهادتي"، وفي ٤ أكتوبر الكتاب الثاني كان يتحدث في الفترة من بعد هزيمة ١٩٦٧ حتى تحقيق معاهدة السلام.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.