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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إطلاق 12 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:14 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 12 قافلة طبية مجانية اليوم، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضحت، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل في مناطق شما مركز أشمون بالمنوفية، وبهيج مركز برج العرب بالإسكندرية، وكفر منسابة مركز الفشن ببني سويف، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، وبهي الدين و"مشندت" مركز سيوة بمطروح، والقلعاية مركز العسيرات محافظة سوهاج، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، والمنار مركز نصر النوبة بأسوان، ووحدة النصر ك 85 وأم الحويطات مركز سفاجا بالبحر الأحمر، ومركز شباب المحسمة بالقصاصين بالإسماعيلية، والكفاح مركز الفرافرة بالوادي الجديد، ونجع الكويت مركز دشنا بقنا.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة "أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان"، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل "الأشعة، التحاليل الطبية" وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

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تفاصيل بروتوكول غرفة الجيزة والمنظمة الأفريقية للثقافة

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