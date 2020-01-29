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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت الهند، مواطنيها من السفر إلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحثت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم الأربعاء، المواطنين بتجنب السفر إلى الصين، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم اتخاذ خطوات من إجلاء الرعايا الهنود من مدينة (ووهان) الصينية.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غينيا الاستوائية عن فرض حجر صحي على أربعة مسافرين وصلوا إلى البلاد قادمين من العاصمة الصينية (بكين)، وذلك تطبيقا لإجراء عزل منهجي، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة الغينية، في بيان، وفقا لراديو إفريقيا 1، أن الركاب الأربعة وصلوا إلى (مالابو) قادمين من (بكين) على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أمس الثلاثاء، موضحة أن مجلس الوزراء قرر إنشاء نظام فحص في المطارات لجميع الركاب القادمين من الصين، والذين سيتم عزلهم لمدة 14 يوما في الحجر الصحي، بما يتوافق مع فترة حضانة المرض.

وأكد الراديو أنه حتى الآن، لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا الجديد) في غينيا الاستوائية، وبشكل عام في القارة الإفريقية.

يشار إلى أن فيروس (كورونا الجديد) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

يذكر أن غينيا الاستوائية التي يبلغ تعداد سكانها 3. 1 مليون نسمة تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع بكين منذ إطلاقها في سياسة من الأعمال الكبيرة مع عائد الذهب الأسود.

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