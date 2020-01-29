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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بجدول أعمال البرلمان.. تفاصيل الخطة الإيرانية للانسحاب من الاتفاق النووي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:44 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال رئيس لجنة البرلمان للتدابير الوقائية في البرلمان الإيراني، أمير حسين غازي زاده، اليوم الأربعاء، إنه في جلسة البرلمان المفتوحة التي تم عقدها أمس الثلاثاء، تم وضع خطة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول أعمال أعضاء البرلمان.

وبمجرد الموافقة على هذه الخطة من قبل أعضاء البرلمان، فإن الحكومة ملزمة بإلغاء تنفيذ جميع المتطلبات كما هو منصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الفور من أجل اتخاذ تدابير مضادة ضد انتهاك الولايات المتحدة والالتزامات الأوروبية بموجب خطة الاتفاق النووي، حسبما أفادت وكالة مهر.

وأضاف زادة، إذا تم إرسال القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيتم قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضًا.

ويحق لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقديم تقرير شامل فيما يتعلق بالتدابير المتخذة بشأن هذا القانون إلى البرلمان الإيراني في غضون أسبوع واحد بعد إحالة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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