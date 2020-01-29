لظروف أسرية.. إنهاء ندب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم

وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، على طلب المستشار عبد الهادي محروس، مساعده لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري بقبول إنهاء ندبه للعمل كمساعده لظروف أسرية بحته.ووجه وزير العدل الشكر للمستشار "محروس" عن جهوده في العمل خلال المرحلة الماضية.ومن جهته، أكد مساعد وزير العدل عن شئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن العلاقات بينهما امتدت لسنوات، معربًا عن تمنياته بدوام التوفيق والتقدم.