السكة الحديد: لدينا تعليمات عليا بعدم المساس بأسعار التذاكر

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، عن وجود تعليمات عُليا بعدم المساس بأسعار تذاكر القطارات.وأضاف قائلًا: "إحنا مكبلين بعدم رفع أسعار التذاكر، وهناك توجيهات عليا بعدم رفع الأسعار، ونحاول حوكمة الإجراءات الخاصة بالركاب".ولفت "رسلان" إلى أنه تم رفع غرامات التهرب من التعريفة، وهذا أدى إلى تحرك جميع الركاب إلى شباك التذاكر، وهذه المنظومة بدأت فى أبريل 2019.كما كشف عن إجراءات جديدة لضبط منظومة التذاكر، ومنع التسرب والقضاء على السوق السوداء، منها السعي لتحديث نظام حجز التذاكر، ليكون ببطاقات الرقم القومي لمواجهة السوق السوداء.وأكد "رسلان" أن الهيئة بدأت في إيجاد آليات تكنولوجية لمواجهة ظاهرة السوق السوداء للتذاكر، منها تخصيص منفذ بيع على شبكة الإنترنت لتذاكر القطارات المُكيفة، وإطلاق تطبيق على الموبايل لحجز التذاكر.وأشار "رسلان" إلى أن هناك مشكلة جماهيرية كبيرة، وهي أن الطلب على قطارات الوجه القبلي أكبر بكثير من العرض، وأعداد القطارات لا تتناسب مع عدد الركاب.واختتم بأن الهيئة تعاقدت على توريد 1300 عربة جديدة منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لخدمة الوجه القبلي فقط، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بتلك المحافظات.