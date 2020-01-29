الشاباك يحذر من تطبيق «خطة السلام» بشكل أحادي

حذر يورام كوهين رئيس جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي «الشاباك»، من عواقب خطيرة ستنتج حال تطبيق بنود الخطة الأمريكية، خاصةً تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.وتابع: "التطبيق أحادي الجانب للسيادة على الضفة الغربية له عواقب خطيرة، ويجب أن يتم ذلك خلال وجود حكومة إسرائيلية مستقرة، وليست انتقالية"، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وقال ترامب إن «اليوم هو خطوة كبيرة نحو السلام»، مضيفًا أن رؤيته للسلام مختلفة تمامًا عما طرح في الماضي، وتتكون من 80 صفحة، وأنها أشمل خطة مقدمة حتى الآن.