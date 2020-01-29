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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«صندوق الدنيا» يمثل مصر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:03 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة المهرجان التاسعة، المقررة في الفترة من 6 إلى 12 مارس القادم.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، ومن إخراج عماد البهات أيضا.

وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم الاربعاء، إن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة فيلم "صندوق الدنيا" في المسابقة العرض الأول في مسابقة دولية، وتدور أحداث الفيلم عن عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة، سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.

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