توقيع رواية «دلق القهوة خير» في معرض الكتاب.. الجمعة

توقع الكاتبة والروائية نسرين فهمي رواية "دلق القهوة خير" مع دار نشر "ببلومانيا"، بعد غدٍ الجمعة، على هامش فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.وتناقش الرواية الجديدة الموروثات المصرية التي ترسخت في عقول المصريين وتحولت مع مرور سنوات طويلة إلى ثوابت ومعتقدات تتسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والثقافية، وكذلك الأمنية ومنها ظاهرة قراءة الفنجان.وانطلقت الخميس الماضي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وسط إقبال قياسي من الجمهور على أجنحة المعرض الذي يستمر حتى 4 فبراير المقبل.وقالت الروائية نسرين فهمي، إن "دلق القهوة خير" تدور حول "رؤية" وهي بطلة الرواية التي تنتمي إلى الطبقة فوق المتوسطة وتتمتع بقدر جيد من التعليم، وترفض على مدار سنوات عمرها مبدأ التنبؤ أو "معرفة الطالع" بكافة مسمياته وحتى ترفض الإطلاع على باب "حظك اليوم" المنشور بالصحف، ورغم ذلك الرفض، ساقتها الصدفة للإيمان بالتنبؤ والخضوع له فى أي قرار في حياتها وهو ما دفعها لاتخاذ قرارات كارثية تسببت في فقدانها كل ما تملك في الحياة.وللكاتبة نسرين فهمي الحاصلة على ليسانس اللغات قسم اللغة الإسبانية، مجموعة من المقالات الروائية الاجتماعية بعدد من الصحف المصرية، فضلًا عن مجموعة من القصص القصيرة ومنها "عذرًا يا أميري" و"قلم رصاص".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.