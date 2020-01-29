الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى شنجهاى

حذرت الحكومة الكويتية مواطنيها، اليوم الأربعاء، من السفر إلى شنجهاي، بسبب فيروس كورونا المنتشر بالصين.ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول فيروس كورونا المستجد، للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الخطير.واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء يعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود للتوصل إلى رد عالمي، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.