رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى شنجهاى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:54 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
حذرت الحكومة الكويتية مواطنيها، اليوم الأربعاء، من السفر إلى شنجهاي، بسبب فيروس كورونا المنتشر بالصين.

ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132.

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول فيروس كورونا المستجد، للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الخطير.

واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء يعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود للتوصل إلى رد عالمي، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

حبس مجدى عبدالغنى 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

يسرا تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 16 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2020 برقم الجلوس

منذ حوالي 23 ساعة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 الترم الأول

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التى لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

أنشطة مجانية بـ«بيت السنارى» فى إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»