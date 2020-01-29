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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها صورة الأب الفدائى.. صيدلى يُجسد أهم الأحداث فى مصر بالرسم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:54 م
جريدة الدستور
سوزان يونس
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قبل يومين استيقظت مصر على فيديو لأب يغطي فتاته بكامل جسدة، أسفل قطار بضائع يمر فوقهما، لا يفصلهما عنه إلا بضعة سنتيميرات رحمة من الله.

وقع الفيديو كالصاعقة على المصريين، الكل تأثر بهول الموقف وشجاعة الأب، وتباينت ردود الفعل بين داعيًا لهما بالسلامة، ومعجبًا بحنان الأبوة، أنه محمود يوسف، الطبيب الرسام.

عرف "محمود"، الشاب الثلاثيني بالفيديو المنتشر فى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقرر أن يخلد المشهد في ذاكرته عن طريق رسم كاريكاتير للحادث المثير.

يقول الطبيب، إنه لم يرى المشهد في صورة أب يضحي من أجل فتاته فقط، إنما قرأ بين طياته رمزًا لدور الأب في حياة أبنائه،الذي يضحي من غير أن ينتظر كلمة شكر، بل يضحي بحياته كلها راضيًا مطمئنًا، وترجمت ذلك كانت في صورة هذا الأب الذي وقع بجسده فوق فتاته لحمايتها، في رد فعل طبيعي وسريع، غير عابئ بالمصير الذي من الممكن أن يؤل إليه.

"محمود" معروف بمتابعته للأخبار في الصحف المختلفة، يستخلص منها الأحداث التي تؤثر في عدد كبير من الناس، ثم يوثقها بالرسم، سواء وفاة مشاهير أو أحداث دامية.

يجد الشاب الذي نشأ في أحد محافظات القناة، واجبًا ملحًا تجاه وطنه في توثيق أحداثه المهمة، على الرغم من عمله الأول كصيدلي، لكنه يحاول جاهدا، تخصيص جزًا من وقته لتوثيق أحداث مصر المؤثرة، والتي كان أخرها الأب الشجاع.
آخرها صورة الأب الفدائى.. صيدلى يُجسد أهم الأحداث فى مصر بالرسم
آخرها صورة الأب الفدائى.. صيدلى يُجسد أهم الأحداث فى مصر بالرسم
آخرها صورة الأب الفدائى.. صيدلى يُجسد أهم الأحداث فى مصر بالرسم
آخرها صورة الأب الفدائى.. صيدلى يُجسد أهم الأحداث فى مصر بالرسم

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