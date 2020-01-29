سامح عاشور يوضح جهود علي عبدالعال في إنشاء أكاديمية المحاماة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن حجر أساس أكاديمية المحاماة، كان حلمًا من أحلام المحامين، ولفت إلى أن الدكتور علي عبدالعال هو أول من تشدد في هذا المقترح.وأكد "عاشور" أن علي عبدالعال له الفضل في أن تعلو المحاماة بأبنائها، وضرورة حصولهم على إجازة علمية معتبرة مثلما يحدث في دول العالم.وأوضح أن الدكتور أكد أهمية الأكاديمية في دعم المحاماة والمحامين، وسوف تبدأ مرحلة جديدة فلن ينضم إلى النقابة أحد إلا بعد الحصول على شهادة الأكاديمية، وليس الشهادة من كليات الحقوق فقط، وسوف يكون الانضمام إلى النقابة أعز من دخول الهيئات القضائية.واختتم سامح عاشور نقيب المحامين، الدكتور علي له دور أيضًا في دعم المحاماة خلال الدستور المصري، والضمانات الكثيرة لكفالة حق الدفاع وغير ذلك الكثير من الأمور.