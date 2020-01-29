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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: مواطنونا فى كييف بخير

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:43 م
علي فاروق
علي فاروق
وفاء علي
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أكد علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع أوكرانيا، على عدم وجود أى أعراض بإصابات بين أبناء الجالية المصرية، مطالبًا المصريين باتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة والوقاية من الفيروس، والتي تتمثل في المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس، واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها.

وشدد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أهمية استخدام المناديل عند السعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين.

وطالب الجالية المصرية في أوكرانيا بتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، مشيرًا إلى أن اليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها الأسطح الملوثة بالفيروس، واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام، مؤكدًا ن الجالية المصرية في أوكرانيا بخير ولم يصبها أي مكروه.

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