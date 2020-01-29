بدء احتفالية نقابة المحامين بوضع حجر أساس الأكاديمية

بدأت فعاليات احتفالية نقابة المحامين، لوضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، بحضور النقيب سامح عاشور، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فيما اعتذر عن الحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.ووضع سامح عاشور، والدكتور علي عبدالعال حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكنية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر.يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطًا للقيد بجداولها ابتداءً من عام 2021.