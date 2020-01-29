اليابان واليونان تشيدان بالإقبال الكبير على معرض القاهرة للكتاب

قالت يوري سوميتومو منسقة برنامج مؤسسة اليابان مكتب القاهرة والمشرف على جناح اليابان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن تنظيم المعرض هذا العام أكثر من رائع، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من الجماهير.وأضافت سوميتومو- في تصريحات له اليوم الأربعاء: "أن الجناح يشتمل على العديد من الكتب المعروضة ومن بينها كتب مصورة للأطفال، وهي نماذج للكتب التي يتم بيعها ولكن من خلال دور النشر المصرية".من جهته.. أشاد أحمد جمال العربي المشرف على الجناح اليوناني بالمعرض، بتنظيمه هذا العام، قائلًا: "إن الكتب اليونانية المترجمة إلى اللغة العربية ومن العربية إلى اليونانية والمتاحة للبيع تتواجد بالمركز القومي للترجمة وهيئة الكتاب".وأشار العربي إلى أن الجناح يتضمن العديد من الكتب من بينها كيفية تعلم اللغة اليونانية وكتب تتعلق بالأساطير والروايات والدراسات، وهناك كتب للأطفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهناك كتب تتحدث عن الجالية اليونانية خلال تواجدها في مصر، موضحًا أن هناك إقبالًا من رواد المعرض على الجناح، لا سيما الطلاب الذين يدرسون اللغة اليونانية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.