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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تبدأ التخلص من الأجهزة الكهربائية منخفضة الكفاءة مارس المقبل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:37 م
الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
عمرو خان
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قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية، ستبدأ في تنفيذ برنامج بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمعدات، مارس المقبل.

وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه عقدت سلسلة من الاجتماعات الموسعة بين قيادات الشركة القابضة ومسئولي مرفق الكهرباء مصر وعدد من مسئولي القطاع الصناعي، بشأن مناقشة آليات التخلص من الأجهزة المنخفضة الكفاءة المستخدمة، سواء في القطاع المنزلي والصناعي، وتضمنت مناقشة كيفية نشر استخدام الطاقة المتجددة سواء لأغراض إنتاج الكهرباء أو تسخين المياه في قطاعات المباني والسياحة والصناعة والإضاءة العامة والمباني التعليمية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على توجيه جميع القطاعات الصناعية ذات الكثافة المرتفعة في الاستهلاك للطاقة الكهربائية إلى استخدام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة.

وكشف المصدر أنه من المقرر أن يتم عرض ما تسفر عنه الاجتماعات على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لإبداء الرأي والموافقة على بدء تنفيذ الخطة، وأنه من المتوقع، أن يبدأ تنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء في مطلع مارس المقبل، بالتزامن مع التشديد على تفعيل برنامج بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والمعدات.

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