«تعليم القاهرة»: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن الجهات المسئولة انتهت من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لأوراق إجابات الشهادة الإعدادية، وهي جاهزه حاليا للاعتماد من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم.وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم اعتمادها مساء اليوم أو غدًا، على أن يتم توفيرها بالمدارس بداية الأسبوع المقبل.يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع الماضي.