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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

452 مليونًا من صندوق «إعانات الطوارئ» لـ258 ألف عامل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون في 1285 منشأة.

وأوضح سعفان أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس في اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
452 مليونًا من صندوق «إعانات الطوارئ» لـ258 ألف عامل
452 مليونًا من صندوق «إعانات الطوارئ» لـ258 ألف عامل
452 مليونًا من صندوق «إعانات الطوارئ» لـ258 ألف عامل
452 مليونًا من صندوق «إعانات الطوارئ» لـ258 ألف عامل

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