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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:34 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد جعفر
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وضع سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر.

ووصل، منذ قليل، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لحضور احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة.

وكان في استقباله النقيب سامح عاشور، وعدد من أعضاء النقابة.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

يشار إلى أن المشروع تم إسناده للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وسيكون اجتياز الدراسة لمدة عامين بالأكاديمية شرطا للقيد بجداولها ابتداء من عام 2021.
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة
«عبدالعال» و«عاشور» يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة

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