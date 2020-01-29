«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس الـ72 ساعة المقبلة سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، لكنها لم تؤثر على حركة المواطنين في نشاطهم اليومي.وأضاف، لـ"الدستور"، أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون الطقس معتدلاً نهارًا على المحافظات التي تقع شمال البلاد، ودافئًا على المحافظات الجنوبية، كما أنه سيكون شديد البرودة ليلا على أغلب المحافظات.جدير بالذكر أن مصر شهدت على مدار الأيام الماضية طقسًا شديد البرودة، جعل الأرصاد تحذر السائقين من الشبورة التي تحدث في بداية اليوم.