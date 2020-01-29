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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 ألف شخص يستفيدون من مساعدات «الهلال الإماراتي» بلبنان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الإغاثي، لتوزيع المعونات الشتوية على اللاجئين والمتأثرين من الظروف المناخية الراهنة بلبنان، والتي يستفيد منها 100 ألف شخص.

وذكر الهلال - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء - أن المعونات اشتملت على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والطرود الغذائية، لحماية اللاجئين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة، والتخفيف من تفشي أمراض الشتاء بين اللاجئين خاصة الأطفال، وشمل توزيع المساعدات حتى الآن مناطق (عكار وعرسال ووادي خالد، والفاكهة وصيدا وبيروت وطرابلس).

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تحركت تجاه اللاجئين والمتأثرين عمومًا من تقلبات الطقس في لبنان، والظروف المناخية السائدة أيضا في عدد من الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتداعياتها على اللاجئين داخل المخيمات وخارجها.

وأضاف أن الهيئة مدركة للآثار الإنسانية السيئة التي قد تترتب على نقص مواد التدفئة، ومستلزمات الشتاء، خاصة وأن مخيمات اللاجئين تتواجد في مناطق بين لبنان وسوريا، تشتهر ببرودتها وتقلبات طقسها.

وأضاف أن خطة هيئة الهلال الأحمر في هذا الصدد تستهدف توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في مخيمات لبنان، إلى جانب السكان المحليين في عدد من المحافظات الأخرى، والمناطق الجبلية التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها.

يذكر أن برنامج المساعدات الشتوية للاجئين الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر حاليا يستفيد منه مليون لاجئ سوري في الأردن ولبنان والعراق واليونان ومصر وعدد من الدول الأخرى، ويتضمن توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية والصحية والملابس الشتوية وأجهزة ومواد التدفئة والبطانيات ومستلزمات الأطفال ومواد الإيواء الأخرى.

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