سعودي: توحيد نسب الاشتراك في قانون التأمينات الجديد

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون التأمين الاجتماعي الجديد يعمل على توحيد نسب ومزايا للأربع القوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بنسب الاشتراكات أو غيرها من المزايا.وأوضح "سعودي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التأمين يصبح متاحًا عندما يبلغ المواطن سن التقاعد، وفي حالات الوفاة والشيخوخة والعجز، وأصبحت نسب الاشتراك 21% من جميع الفئات، سواء عمالة غير منتظمة أو قطاع حكومي أو خاص.وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين، أن الهدف من قانون التأمينات الجديد توحيد القاعدة القانونية لجميع الفئات الخاضعة للتأمينات.