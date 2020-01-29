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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إجراء أول جراحة ميكروسكوبية بالتأمين الشامل في بورسعيد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:27 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلنت مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأربعاء، عن إجراء أول جراحة ميكروسكوبية ببورسعيد في تخصص جراحة المخ والأعصاب.

وأشار الدكتور أحمد شفيق، مدير مستشفى السلام، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التعاون بين قسمي جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر ومستشفى السلام في بورسعيد، لإجراء أول جراحة ميكروسكوبية ببورسعيد في تخصص جراحة المخ والأعصاب، لتوسيع القناة الشوكية ورفع الضغط عن الجذور والأعصاب لمريض يعاني من غضروف قطني بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، وضاغط على جذور الأعصاب من الناحية اليمنى، وذلك باستعمال التخدير الكلي.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن عن أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منتصف العام الماضي تم تسجيل 572 ألف 194 مواطن، يمثلون 173 ألفا و933 أسرة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المرضى الذين ترددوا على عيادات مستشفيات «التضامن، السلام، الزهور، الحياة بورفؤاد، الرمد، النسا، النصر التخصصي» وصل إلى 302 ألف و273 مريضا، بينما وصل إجمالي عدد المرضى الذين أجرى لهم الفحوصات الطبية كالتحاليل والأشعات وغيرها إلى 197 ألفا و745 مريضا، كما تم إجراء عمليات جراحية صغرى، متوسطة، كبرى، وذى طابع خاص لـ15 ألفا و417 مريضا.

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