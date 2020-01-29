وزيرة الثقافة: مهرجان الموسيقى والغناء سيقام بقنا لأول مرة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنها تتمنى أن يتم تطبيق فكرة "كشك الموسيقى" في كل المحافظات، وأوضحت أن التنفيذ سيبدأ من محافظة القاهرة.وكشفت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten" أن فور الانتهاء من المعرض سيتم التوجه إلى افتتاح مهرجان الفلكلور في محافظة أسوان، وبعدها يتم الانتقال إلى محافظة بورسعيد.وأضافت وزيرة الثقافة، أنه سيتم في 27 فبراير لأول مرة في التاريخ إقامة مهرجان الموسيقى والغناء بمحافظة قنا، والذي يقام في معبد دندرة، وأن هذه لم تكن نهاية المطاف، فستتم إقامة العديد من الحفلات للموسيقى والغناء في أماكن أثرية مختلفة بمحافظة قنا في تلك الفترة.