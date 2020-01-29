انخفاض الحرارة 10 درجات ليلًا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس مستقر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لما يقرب من 10 درجات.وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشبورة المائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، لهذا يجب القيادة بحذر، واتباع إرشادات المرور.وأشار "شاهين" إلى أن حركة الرياح ستكون معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وخليج السويس، ولكن تؤثر على الملاحة البحرية.