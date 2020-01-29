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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية تكرم أرملة ضابط بالأمن الوطنى (فيديو)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:47 ص
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسى
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كرم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، عزة محمد أسعد رئيس النيابة الإدارية، أرملة الشهيد المقدم شرطة أحمد إبراهيم الرفاعي، الضابط بالأمن الوطني.

وسلمها درع النيابة الإدارية تقديرًا لما بذله زوجها الشهيد وتضحيته بروحه من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

ومن جانبه، أكد المنشاوي تقديره البالغ لرجال الشرطة المصرية وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في وجه قوى الظلام والشر لتظل مصر آمنة صامدة كما كانت عبر تاريخها العظيم.

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