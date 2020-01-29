رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:39 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نضال ممدوح
طباعة
تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث٬ العرض الجديد "اخناتون.. غبار النور"٬ من تصميم وإخراج وليد عونى، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ على المسرح الكبير.

وعن عرض "اخناتون..غبار النور" يقول وليد عونى: إن إخناتون شخصية تاريخية إستثنائية أثارت الجدل حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة. وتابع موضحا أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم: الأم الملكه تي، الأب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى أطلقها منذ أكثر من ثلاثة الآف عام لاعتناق دين موحد٬ يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصورًا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى لى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلي بها إخناتون.

تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث عام 1993، وتعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.

قدمت الفرقة أول عروضها «تناقضات»، ثم «سقوط إيكاروس» 1993، «حفريات تدعى أجاثا» 1994 والثلاثية المصرية «الغيبوبة ـ نجيب محفوظ» 1995، «المقابلة الأخيرة ـ تحية حليم» 1996، «صحراء شادي عبد السلام» 1997، «الأفيال تختبئ لتموت» 1995، «في البداية كان الرقص» و«بروفا» 1998، «أغنية الحيتان» 1998، «حارس الظل» 1999، «شهرزاد كورساكوف» 2000، «أسرار سمرقند» 2001، وسترة النجاة تحت المقعد 2002، «محمود مختار ورياح الخماسين» 2003، «كلارا والرمال المتحركة» 2004 و«بين الغسق والفجر» 2005. كما قام بإخراج عروض عدّة لوزارة الثقافة المصرية وهي «ليالي طيبة» في الأقصر وعرض افتتاح متحف النوبة ورسالة الأقصر إلى العالم في معبد الدير البحري والاحتفال بانتهاء ترميم أبو الهول، افتتاح مسرح الجمهورية 2001، افتتاح مكتبة الإسكندرية 2002، افتتاح المئوية للمتحف 2002، افتتاح مسرح سيد درويش 2004.
افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة
افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة
افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة
افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

يسرا تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

حبس مجدى عبدالغنى 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

«خلية المعصرة» و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التي لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

أنشطة مجانية بـ«بيت السنارى» فى إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»