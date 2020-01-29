افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث٬ العرض الجديد "اخناتون.. غبار النور"٬ من تصميم وإخراج وليد عونى، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ على المسرح الكبير.وعن عرض "اخناتون..غبار النور" يقول وليد عونى: إن إخناتون شخصية تاريخية إستثنائية أثارت الجدل حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة. وتابع موضحا أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم: الأم الملكه تي، الأب أمنحتوب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى أطلقها منذ أكثر من ثلاثة الآف عام لاعتناق دين موحد٬ يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور مصورًا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى لى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلي بها إخناتون.تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث عام 1993، وتعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.قدمت الفرقة أول عروضها «تناقضات»، ثم «سقوط إيكاروس» 1993، «حفريات تدعى أجاثا» 1994 والثلاثية المصرية «الغيبوبة ـ نجيب محفوظ» 1995، «المقابلة الأخيرة ـ تحية حليم» 1996، «صحراء شادي عبد السلام» 1997، «الأفيال تختبئ لتموت» 1995، «في البداية كان الرقص» و«بروفا» 1998، «أغنية الحيتان» 1998، «حارس الظل» 1999، «شهرزاد كورساكوف» 2000، «أسرار سمرقند» 2001، وسترة النجاة تحت المقعد 2002، «محمود مختار ورياح الخماسين» 2003، «كلارا والرمال المتحركة» 2004 و«بين الغسق والفجر» 2005. كما قام بإخراج عروض عدّة لوزارة الثقافة المصرية وهي «ليالي طيبة» في الأقصر وعرض افتتاح متحف النوبة ورسالة الأقصر إلى العالم في معبد الدير البحري والاحتفال بانتهاء ترميم أبو الهول، افتتاح مسرح الجمهورية 2001، افتتاح مكتبة الإسكندرية 2002، افتتاح المئوية للمتحف 2002، افتتاح مسرح سيد درويش 2004.