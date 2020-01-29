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الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يوجه بصرف 10% إضافية من متأخرات المصدرين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:39 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

حضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك لمتابعة سداد متأخرات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بصرف 10% إضافية من المستحقات المتأخرة للمصدرين، مع صرف كامل المستحقات للشركات الصغيرة التى تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجاري بحلول فبراير 2020.

وأشار وزير المالية إلى أنه فى إطار مبادرة صرف 10% من مستحقات الشركات، فقد استفادت من المبادرة 1422 شركة بقيمة مستحقات 917 مليون جنيه.

وفى إطار الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين، فقد تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع 67 شركة حتى الان بقيمة 6 مليارات جنيه تسدد على 5 سنوات، مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار ٥ سنوات.

كما تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على تلك الشركات حتى نهاية يونيو 2019 لعدد 75 شركة بقيمة 690 مليون جنيه.

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