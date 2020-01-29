رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وزيرة الثقافة: عدد زوار معرض الكتاب تخطى المليون زائر أمس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:37 ص
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
هدير شعراوي
طباعة
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية، تخطى حاجز المليون زائر، في يومه السادس، ليعبر عن إدراك أبناء الوطن، لأهمية المعرفة، باعتبارها قاطرة للتنمية، وتم تلافى كل الأخطاء السابقة.

وأضافت "عبدالدايم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، أنه منذ انتقال المعرض إلى مركز المؤتمرات بأرض المعارض الدولية بالتجمع كان هناك العديد من الصعوبات التي قامت الدولة جاهدة على تذليلها، وإن استمر جزء من العقبات والسلبيات التي عملت وزارة الثقافة للقضاء عليها والتغلب على تلك المشكلات والسلبيات التي تم رصدها.

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه تم عمل تيسيرات للمواطنين من خلال توفير مواصلات مخصصة من هيئة النقل العام موزعة على كل الميادين الكبرى في المناطق والمحافظات لسهولة تنقل المواطنين، مشيرة إلى أن المعرض في دورته الـ51 متنوع وبه أنشطة متعددة ومختلفة من نوعها.

وتمنت الوزيرة إيناس عبدالدايم، أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

مصري في ووهان الصينية يكشف الإجراءات المتبعة معهم قبل النزول للشارع

منذ حوالي 21 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصرى بـ«كورونا» فى الصين

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت فى دارك»

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

حمية «الكيتو» مفيدة على فترات قصيرة وضارة على المدى الطويل

بجراحات الأنف.. النساء قد يظهرن أصغر عمرًا

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

منوعات

محاولة لإنقاذ «أسود جائعة» بالسودان (صور)

قناع ثورى يخفى حبوب البشرة ويكافح الشيخوخة

سر قلادة دوقة كامبريدج التى لا تفارقها

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

افتتاح عرض «اخناتون.. غبار النور» بالمسرح الكبير.. الليلة

كتاب من مصر وسوريا والعراق في قائمة جائزة الفجيرة للمونودراما

أنشطة مجانية بـ«بيت السنارى» فى إجازة نصف العام

الليلة.. صالون الأوبرا الثقافى يحتفى بالمطربة «أسمهان»