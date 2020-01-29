وزيرة الثقافة: عدد زوار معرض الكتاب تخطى المليون زائر أمس

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية، تخطى حاجز المليون زائر، في يومه السادس، ليعبر عن إدراك أبناء الوطن، لأهمية المعرفة، باعتبارها قاطرة للتنمية، وتم تلافى كل الأخطاء السابقة.وأضافت "عبدالدايم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "ten"، أنه منذ انتقال المعرض إلى مركز المؤتمرات بأرض المعارض الدولية بالتجمع كان هناك العديد من الصعوبات التي قامت الدولة جاهدة على تذليلها، وإن استمر جزء من العقبات والسلبيات التي عملت وزارة الثقافة للقضاء عليها والتغلب على تلك المشكلات والسلبيات التي تم رصدها.وأكدت وزيرة الثقافة، أنه تم عمل تيسيرات للمواطنين من خلال توفير مواصلات مخصصة من هيئة النقل العام موزعة على كل الميادين الكبرى في المناطق والمحافظات لسهولة تنقل المواطنين، مشيرة إلى أن المعرض في دورته الـ51 متنوع وبه أنشطة متعددة ومختلفة من نوعها.وتمنت الوزيرة إيناس عبدالدايم، أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.