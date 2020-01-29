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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

طارق إمام يوقع روايته «طعم النوم» بمعرض الكتاب.. اليوم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:34 ص
طارق إمام
طارق إمام
نضال ممدوح
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يلتقي الكاتب طارق إمام٬ في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء٬ بقراءه ومحبي أعماله، خلال حفل توقيع أحدث إبداعاته رواية «طعم النوم»، والصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك بجناح الدار بصالة واحد B17.

ومما جاء في الرواية: "حلمُ شخصٍ آخر، أكتب قصتي هذه وأنا نائمة، الناس يعتقدون أننا لكي نحكي قصةً تخصنا ينبغي أن نكون مستيقظين، كأن علينا أن نحمي حياتنا مرتين، حين نعيشها وحين نرويها، وأنا أقول إن أحدًا لا يستطيع أن يروي قصته الحقيقية، أو ما يظنها قصته الحقيقية، دون أن يكون مغمضًا.

يكتب النومُ هذه القصة، بلغته، لغة يستحيل على يدي المستيقظة أن تمتد إلى معجمها لتصيغ عبارة، إنها إرادته هو، وسواءً تعلمتُ بعض الكلمات أو لم أقرأ حرفًا على الإطلاق، فإنه يسرد هذه الحكاية نيابةً عني، ففي النوم يصبح الجميعُ شعراء".

يشار إلى أن "إمام" سبق وصدر له أعمال هي "طيور جديدة لم يفسدها الهواء٬ شارع آخر لكائن٬ ملك البحار الخمسة٬ شريعة القطة٬ هدوء القتلة٬ الأرملة تكتب الخطابات سرًا٬ حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها٬ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس٬ ضريح أبي".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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