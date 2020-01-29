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محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار صرف اليورو اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:28 ص
اليورو
اليورو
راندا التوني
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سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمته في بنك مصر 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع، فيما سجل السعر طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي 17.45 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

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