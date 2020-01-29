أسعار صرف اليورو اليوم الأربعاء

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، وبلغت قيمته في بنك مصر 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.49 جنيه للشراء، و17.62 للبيع، فيما سجل السعر طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي 17.45 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.