أسعار صرف الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى في البنك الأهلى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ السعر فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.